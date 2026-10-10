В аварии в Карелии погиб один человек, выясняются обстоятельства ДТП

В Карелии проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек В аварии в Карелии погиб один человек, выясняются обстоятельства ДТП

Москва10 окт Вести.В Карелии полиция проверяет обстоятельства ДТП, которое произошло в ночь на 10 октября в Медвежьегорском округе на автодороге Р-21, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

По предварительным данным, автомобиль BMW сильно превысил скорость и на повороте не справился с управлением. Машина врезалась в столб линии электропередачи и загорелась.

В результате ДТП погиб 29-летний пассажир. Травмы различной степени тяжести получили водитель и несовершеннолетний пассажир 2016 года рождения говорится в сообщении

Полиция установила, что водитель был пьян. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа — они выясняют все детали и причины случившегося.