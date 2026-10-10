Москва10 октВести.В Карелии полиция проверяет обстоятельства ДТП, которое произошло в ночь на 10 октября в Медвежьегорском округе на автодороге Р-21, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.
По предварительным данным, автомобиль BMW сильно превысил скорость и на повороте не справился с управлением. Машина врезалась в столб линии электропередачи и загорелась.
В результате ДТП погиб 29-летний пассажир. Травмы различной степени тяжести получили водитель и несовершеннолетний пассажир 2016 года рожденияговорится в сообщении
Полиция установила, что водитель был пьян. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа — они выясняют все детали и причины случившегося.