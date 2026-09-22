На территории университета в Казани из земли достали танк "Пантера" времен ВОВ

В Казани из земли подняли немецкий танк "Пантера" времен ВОВ На территории университета в Казани из земли достали танк "Пантера" времен ВОВ

Москва22 сен Вести.На территории Казанского национального исследовательского технологического университета из земли достали немецкий танк Panther V. Об этом сообщает пресс-служба КНИТУ.

Он был найден у одного из корпусов университета.

Танк подняли из 4-метрового котлована быстро и ювелирно написано в сообщении КНИТУ

В настоящее время он продолжает находиться на территории университета. Однако вскоре его ждет консервация, реставрация и музеефикация.

Ранее он много лет использовался как бронеяма для испытаний высокоэнергетических материалов.