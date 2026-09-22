Москва22 сенВести.На территории Казанского национального исследовательского технологического университета из земли достали немецкий танк Panther V. Об этом сообщает пресс-служба КНИТУ.
Он был найден у одного из корпусов университета.
Танк подняли из 4-метрового котлована быстро и ювелирнонаписано в сообщении КНИТУ
В настоящее время он продолжает находиться на территории университета. Однако вскоре его ждет консервация, реставрация и музеефикация.
Ранее он много лет использовался как бронеяма для испытаний высокоэнергетических материалов.