Во дворе одного из корпусов Казанского техуниверситета нашли немецкий танк

"Пантера" из-под земли: в корпусе университета в Казани нашли танк времен ВОВ Во дворе одного из корпусов Казанского техуниверситета нашли немецкий танк

Москва18 авг Вести.В корпусе "Б" Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) в ходе строительных работ под землей обнаружен немецкий танк времен Великой Отечественной войны Panzerkampfwagen V, более известный как "Пантера", сообщается на сайте вуза.

Военный раритет находится неглубоко под землей в специально подготовленной яме: сохранилась кирпичная кладка ее стен и ступеньки, ведущие непосредственно к башне танка отмечается в публикации

Как пояснил начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных, этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther в послевоенные годы служил бронеямой, где проводились испытания высокоэнергетических материалов. Его использовали, в частности, на "спецфакультете", который занимался химией и технологией порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических составов.

По словам историка, более 60 лет танк не использовался, поэтому место его расположения было известно лишь приблизительно.

Эта трофейная гитлеровская техника была поставлена в город, где перед войной было создано Казанское танковое училище имени Верховного совета Татарской АССР. Его курсанты должны были изучать не только советские танки и другую бронетехнику, но и иностранные образцы.

Профессор кафедры "Технология изделий из пиротехнических и композиционных материалов", выпускник КХТИ имени С.М. Кирова Александр Коробков, который в свое время пользовался бронеямой, рассказал, что толстая (до 7 сантиметров) крупповская броня "Пантеры" отлично подходила для проведения испытаний с применением взрывчатых веществ.

"Пантеру" перестали использовать в начале 50-х годов XX века, когда построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Спуск к бронеяме засыпали, а над ней построили склад для хранения химических реактивов.