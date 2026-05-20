В Казани сменится генеральный консул КНР Генконсул КНР в Казани Сян Бо завершает дипломатическую миссию

Москва20 мая Вести.Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо завершает дипломатическую миссию и покидает Татарстан, передает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на информацию генконсульства.

По указу Пекина имею честь уведомить вас о своем отъезде в связи с окончанием моей дипломатической миссии на посту генерального консула КНР в Казани приводит издание выдержку из сообщения

Сян Бо начал дипломатическую карьеру в конце 1990-х. В 1998-м работал атташе в генконсульства КНР в Хабаровске. Дипмиссию в Казани возглавил в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, 20 мая с Сан Бо встретился Рустам Минниханов. Он вручил дипломату государственную награду республики – медаль "100-лет образования ТАССР".