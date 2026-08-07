Два человека погибли при ударе дрона по многоквартирному дому в Керчи

В Керчи БПЛА попал в многоквартирный дом, погибли два человека и один пострадал Два человека погибли при ударе дрона по многоквартирному дому в Керчи

Москва7 авг Вести.Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом в Керчи. В результате два человека погибли и один пострадал, сообщил в мессенджере MAX глава Крыма Сергей Аксёнов.

Власти окажут необходимую помощь в полном объеме, отметил Аксёнов.

В ходе очередной вражеской атаки по Крыму под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом в Керчи. К сожалению, есть жертвы среди мирных людей: погибли двое человек, еще один ранен отмечается в сообщении

Глава Крыма выразил свои соболезнования семьям погибших.