Москва7 авгВести.Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом в Керчи. В результате два человека погибли и один пострадал, сообщил в мессенджере MAX глава Крыма Сергей Аксёнов.
Власти окажут необходимую помощь в полном объеме, отметил Аксёнов.
В ходе очередной вражеской атаки по Крыму под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом в Керчи. К сожалению, есть жертвы среди мирных людей: погибли двое человек, еще один раненотмечается в сообщении
Глава Крыма выразил свои соболезнования семьям погибших.