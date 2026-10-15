Москва15 октВести.В Хабаровске появится медико-восстановительный центр при академии физкультуры, для этого планируется реконструировать недостроенную гостиницу на территории пустующего спорткомплекса. Об этом сообщила пресс-служба Главэкспертизы России.
Проект предусматривает реконструкцию объекта незавершенного строительства, в котором разместятся гостиница на 110 мест с медико-восстановительным центром и столовойотметила пресс-служба Главэкспертизы России в соцсети "ВКонтакте"
Новое здание будет состоять из семи этажей, общая площадь составит более 10 тыс. кв. м.
Как уточняется, здесь спортсмены смогут не только отдыхать после тренировок, но и проходить необходимые реабилитационные мероприятия. Так, на первом этаже планируется разместить терапевтические ванны и залы комплексного восстановления, а на втором — кабинеты для массажа, физиотерапии и комнаты для водных процедур.
При разработке проекта особое внимание уделили потребностям маломобильных граждан. Для них предусмотрено обустройство парковки и одноместных номеров.