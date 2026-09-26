Москва26 сенВести.С финансированием строительства центра детского отдыха под Хабаровском проблем нет. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.
Это концессионный объект целиком, делим с бюджетом края обязательства по финансированию. Модель полностью сложена и обеспечена, с финансированием здесь никаких проблем нетзаявил он
Бюджет проекта – более семи миллиардов рублей, из них федеральное финансирование по линии Минвостокразвития – около 1,5 миллиарда.
По словам директора генподрядной организации Виктора Лакутина, строительство планируют вести с опережением графика.
Планируем идти с опережением графиков, для этого планируем увеличение численности. Фронт работ есть, спинами толкаться люди не будут. Накрываем участки по каменной кладке, да и на монолитных есть, куда добавить [людей]сказал он
В правительстве Хабаровского края заявили, что после завершения строительства в центре смогут отдыхать и китайские дети.