Минвостокразвития: со строительством детского центра в Хабаровске проблем нет Детский центр отдыха под Хабаровском планируют построить с опережением графика

Москва26 сен Вести.С финансированием строительства центра детского отдыха под Хабаровском проблем нет. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.

Это концессионный объект целиком, делим с бюджетом края обязательства по финансированию. Модель полностью сложена и обеспечена, с финансированием здесь никаких проблем нет заявил он

Бюджет проекта – более семи миллиардов рублей, из них федеральное финансирование по линии Минвостокразвития – около 1,5 миллиарда.

По словам директора генподрядной организации Виктора Лакутина, строительство планируют вести с опережением графика.

Планируем идти с опережением графиков, для этого планируем увеличение численности. Фронт работ есть, спинами толкаться люди не будут. Накрываем участки по каменной кладке, да и на монолитных есть, куда добавить [людей] сказал он

В правительстве Хабаровского края заявили, что после завершения строительства в центре смогут отдыхать и китайские дети.