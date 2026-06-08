В Хабаровске задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей парковочного мест

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту продажи парковочного места В Хабаровске задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей парковочного мест

Москва8 июн Вести.Полиция возбудила уголовное дело по факту продажи парковочного места во Владивостоке, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Житель Индустриального района обратился в полицию после обмана при покупке парковочного места за 1,5 миллиона. Перечислив продавцу порядка 780 тысяч рублей, покупатель выяснил, что место было продано незаконно, так как уже было арестовано за долги

Подозреваемый, проживающий во Владивостоке, задержан. Возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

По его словам, он продал парковочное место из-за долгов по бизнесу. Ранее он был судим.