Во Владивостоке мигранты захватили общую стоянку и устроили нелегальную парковку Жители Владивостока жалуются на незаконную парковку, которой управляют мигранты

Москва7 июл Вести.Жители Владивостока обратили внимание на конфликтную ситуацию с владельцами парковки, которая, по их словам, функционирует без разрешительных документов. Об этом сообщает канал Readovka на платформе MAX.

По данным местных СМИ, стоянкой управляют выходцы из Узбекистана, а работники объекта пресекают попытки автомобилистов парковаться у косогора, хотя этот участок не имеет отношения к парковочной зоне.

Жители одного из домов во Владивостоке пожаловались на конфликт с владельцами автостоянки, которая работает незаконно… Утверждается, что парковкой управляют граждане Узбекистана, а ее сотрудники запрещают местным автомобилистам оставлять машины возле косогора, хотя эта территория не относится к стоянке говорится в публикации

Как рассказал представитель местной общественной организации, на месте уже работают активисты. Они подтвердили, что парковка платная - стоимость составляет 150 рублей в сутки. При этом чеки не выдают, кассовый аппарат отсутствует, а информации об организации, оказывающей услуги, нет.

Горожане обратились в надзорные инстанции с просьбой оценить правомерность работы иностранцев. Readovka также направила официальные запросы в местное управление Роспотребнадзора и полицию, чтобы узнать, ведется ли разбирательство и есть ли официальная позиция ведомств.

После публикации Readovka администрация Первомайского района Владивостока заинтересовалась ситуацией с захватом придомовой земли мигрантами. Как выяснилось, участок находится в бессрочном пользовании РПЦ. В муниципальном центре управления городом пообещали разобраться в обстоятельствах и принять меры.