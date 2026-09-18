Мотоциклист в Хакасии сбил двух женщин-пешеходов, одна из них погибла

В Хакасии мотоциклист врезался в двух женщин, одна из них погибла Мотоциклист в Хакасии сбил двух женщин-пешеходов, одна из них погибла

Москва18 сен Вести.В Усть-Абаканском районе Хакасии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пешеход, еще одна получила травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло 17 сентября около 22.00 в деревне Курганная. Согласно предварительным данным, 20-летний водитель мотоцикла марки Racer сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 67 и 55 лет, которые шли по краю проезжей части.

В результате ДТП 67-летняя женщина скончалась на месте. Вторая пострадавшая, 55-летняя женщина была госпитализирована с различными травмами уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В полиции уточнили, что мотоциклист был без водительских прав и шлема. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.