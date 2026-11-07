Житель Хакасии пострадал при хлопке смеси из баллончика дезодоранта

В Хакасии мужчина пострадал в результате хлопка баллончика с дезодорантом Житель Хакасии пострадал при хлопке смеси из баллончика дезодоранта

Москва7 ноя Вести.В Хакасии молодой мужчина получил травму в результате хлопка газовоздушной смеси из баллончика с дезодорантом. Об инциденте сообщает региональный главк МЧС.

В 13.20 (мск) 7 ноября поступила информация о хлопке газовоздушной смеси (дезодорант в аэрозольном баллоне) в городе Абакане, на улице Согринской, 61, без последующего горения... говорится в сообщении

Мужчина 2002 года рождения получил ожоги рук. В результате хлопка повреждены оконный проем и межкомнатная стена на третьем этаже.