Москва7 нояВести.В Хакасии молодой мужчина получил травму в результате хлопка газовоздушной смеси из баллончика с дезодорантом. Об инциденте сообщает региональный главк МЧС.
В 13.20 (мск) 7 ноября поступила информация о хлопке газовоздушной смеси (дезодорант в аэрозольном баллоне) в городе Абакане, на улице Согринской, 61, без последующего горения...говорится в сообщении
Мужчина 2002 года рождения получил ожоги рук. В результате хлопка повреждены оконный проем и межкомнатная стена на третьем этаже.