В Киргизии рассказали, какая сумма предусмотрена на выборы президента Шайназаров: в Киргизии предусмотрено $10,1 млн на проведение выборов президента

Москва17 авг Вести.В Киргизии на проведение предстоящих президентские выборы предусмотрено 887 млн сомов (10,1 млн долларов), сообщил в интервью изданию "Акипресс" глава ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

Вышло распоряжение кабинета министров: предусмотрено 887 млн сомов. Это бюджет Центральной избирательной комиссии на проведение президентских выборов сказал он

Глава ЦИК уточнил структуру расходов: из общего объема примерно 480 млн сомов направят на зарплаты членов участковых комиссий, еще порядка 100 млн - это "расходы, связанные с министерством иностранных дел". Также в смету, по его словам, заложены командировки, транспорт и прочие сопутствующие траты.

В интервью Шайназаров также сообщил, что в понедельник обратился к спикеру парламента Киргизии с просьбой включить вопрос назначения выборов в повестку заседания 17 сентября. Если данная просьба будет удовлетворена, днем голосования станет 27 января 2027 года.