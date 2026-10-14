Первый кандидат подал документы для участия в выборах президента Киргизии

В Киргизии зарегистрировали первого претендента на пост президента Первый кандидат подал документы для участия в выборах президента Киргизии

Москва14 окт Вести.Бывший член правления Российско-киргизского фонда развития Аймен Касенов первым подал документы для участия в президентских выборах в Киргизии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Сегодня, 14 октября, Касенов Аймен Абдыталипович обратился в Центральную избирательную комиссию Кыргызской Республики с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения сказано в сообщении

Касенов ранее занимал руководящие должности в нескольких компаниях, входил в правление Российско-киргизского фонда развития и работал советником мэра Бишкека.

Президентские выборы в Киргизии планируется провести 27 января 2027 года. Подать документы для выдвижения кандидаты могут до 13 ноября 2026 года.

С настоящее время президентом Киргизии является Садыр Жапаров (с 2021 года). До него страной руководил Сооронбай Жээнбеков (2017–2020), который подал в отставку на фоне массовых беспорядков.