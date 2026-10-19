Жапаров заявил, что оппозиция предлагала ему устроить революцию в Казахстане Жапаров: оппозиционер Аблязов предлагал устроить революцию в Казахстане

Москва19 окт Вести.Беглый оппозиционер из Казахстана Мухтар Аблязов предлагал президенту соседнего Кыргызстана Садыру Жапарову использовать территорию его страны, чтобы подготовить революцию. Об этом глава киргизской республики рассказал в интервью изданию super.kg.

Лидер Кыргызстана пояснил, что Аблязов позвонил ему в ходе революционных событий в стране осенью 2020 года, из-за которых бывшему президенту Сооронбаю Жээнбекову пришлось уйти в отставку.

Он хвалил меня минуту – две, потом сказал: "Прошу тебя помочь нам, если ты разрешишь, я полечу в Бишкек, где буду сидеть и организовывать революцию в Казахстан" сказал Жапаров

Аблязов также утверждал, что у него есть гражданство Кыргызстана.

Я ответил ему всего двумя словами: "Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, я не буду портить отношения с Казахстаном из-за вас. Лучше не приезжайте, занимайтесь своими делами". Вот и все, мы поговорили всего две минуты указал президент

Кроме того, он раскритиковал заявления Аблязова о том, что якобы просил у него денег.

Это наглая ложь. Была революция, я уже пришел к власти, в те дни деньги не были нужны резюмировал Жапаров

Ранее правительство Казахстана утвердило правила получения электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым не нужна виза. Россияне, являющиеся гражданами с безвизовым режимом, должны будут с 1 июля следующего года оформлять такое разрешение в обязательном порядке.