Mash: у комика Сабурова вымогали 100 млн рублей за снятие запрета на въезд в РФ

СМИ: комик Сабуров оказался в центре истории о вымогательстве 100 млн рублей Mash: у комика Сабурова вымогали 100 млн рублей за снятие запрета на въезд в РФ

Москва10 ноя Вести.Казахстанский комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей за снятие запрета на въезд в страну. Об этом сообщает Mash на платформе в МАХ.

По данным канала, бывший сотрудник силовых структур и его посредница связались с менеджером артиста и предложили за вознаграждение добиться отмены ограничений на въезд в РФ.

Комику Нурлану Сабурову предлагали вернуться в Россию за 100 миллионов рублей. Правда, помощь оказалась фейковой говорится в публикации

В материале сказано, что в середине октября представители Сабурова передали злоумышленникам часть требуемой суммы, после чего подозреваемых задержали правоохранители. В отношении предполагаемых вымогателей возбудили уголовное дело.

Как утверждает Mash, комик сотрудничает со следствием.

В феврале Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас артист проживает в Казахстане и развивает карьеру на зарубежных рынках.