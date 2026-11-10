Москва10 нояВести.Казахстанский комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей за снятие запрета на въезд в страну. Об этом сообщает Mash на платформе в МАХ.
По данным канала, бывший сотрудник силовых структур и его посредница связались с менеджером артиста и предложили за вознаграждение добиться отмены ограничений на въезд в РФ.
Комику Нурлану Сабурову предлагали вернуться в Россию за 100 миллионов рублей. Правда, помощь оказалась фейковойговорится в публикации
В материале сказано, что в середине октября представители Сабурова передали злоумышленникам часть требуемой суммы, после чего подозреваемых задержали правоохранители. В отношении предполагаемых вымогателей возбудили уголовное дело.
Как утверждает Mash, комик сотрудничает со следствием.
В феврале Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас артист проживает в Казахстане и развивает карьеру на зарубежных рынках.