Mash: Сабуров хочет приехать в Россию по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Mash: комик Сабуров готов приехать в Россию по делу о вымогательстве Mash: Сабуров хочет приехать в Россию по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Москва11 ноя Вести.Казахстанский комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию и дать показания по делу о вымогательстве у него 100 млн руб., сообщает Mash на платформе в МАХ.

Сабуров знает об уголовном деле и сотрудничает со следствием. Расследование продолжается, дело пока не передано в суд.

По данным Mash, экс-силовик и его сообщница требовали с Сабурова деньги за то, чтобы помочь комику вернуться в Россию. Аферистов задержали после того, как представители Сабурова передали им часть суммы.

В феврале 2026 года Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Артист проживает в Казахстане.