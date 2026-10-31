Нурлан Сабуров сдает коттедж на Новой Риге за 800 тыс. руб. в месяц

Нурлан Сабуров заработал в России 6 млн руб. после запрета на въезд Нурлан Сабуров сдает коттедж на Новой Риге за 800 тыс. руб. в месяц

Москва31 окт Вести.Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запрещен въезд в Россию, заработал здесь минимум 6 миллионов рублей, сообщает Mash.

Комик сдает свой особняк на Новой Риге – в год недвижка может приносить почти 10 млн пишет паблик

Сабуров сдает двухэтажный дом в элитном ЖК "Новорижский" примерно за 800 тысяч рублей в месяц.

По данным Mash, коттедж недавно хотели выкупить за 140-160 миллионов рублей, но Нурлан отказался.

Комику запретили въезд в Россию в феврале из-за критики СВО и нарушений законодательства.