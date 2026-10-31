Москва31 октВести.Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запрещен въезд в Россию, заработал здесь минимум 6 миллионов рублей, сообщает Mash.
Комик сдает свой особняк на Новой Риге – в год недвижка может приносить почти 10 млнпишет паблик
Сабуров сдает двухэтажный дом в элитном ЖК "Новорижский" примерно за 800 тысяч рублей в месяц.
По данным Mash, коттедж недавно хотели выкупить за 140-160 миллионов рублей, но Нурлан отказался.
Комику запретили въезд в Россию в феврале из-за критики СВО и нарушений законодательства.