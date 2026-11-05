СМИ обнаружили у иноагента Незлобина недвижимость в США на 1 миллион долларов SHOT: иноагент Незлобин владеет недвижимостью в США на 1 миллион долларов

Москва5 ноя Вести.Комик Александр Незлобин (признан в России иностранным агентом) владеет недвижимостью в Соединенных Штатах на 1 миллион долларов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в собственности у артиста находятся три квартиры, первую из которых он приобрел в 2017 году за порядка 85 тысяч долларов. Вторая квартира площадью более 60 квадратных метров, как утверждается, расположена в западной части Лас-Вегаса. Ее Незлобин купил в 2021 году за примерно 110 тысяч долларов.

Третью квартиру комик приобрел вместе с супругой Алиной в мае прошлого года. Недвижимость площадью 114 квадратных метров в Лос-Анджелесе обошлась паре в 825 тысяч долларов.