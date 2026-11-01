SHOT: Дудь заработал ₽106 млн на бизнесе в Испании, но это меньше дохода в РФ

СМИ: Дудь заработал ₽106 млн на бизнесе в Испании, но это меньше его дохода в РФ SHOT: Дудь заработал ₽106 млн на бизнесе в Испании, но это меньше дохода в РФ

Москва1 ноя Вести.Журналист и блогер Юрий Дудь (признан иноагентом, экстремистом и террористом в России) впервые заработал 106 млн рублей на бизнесе в Испании, но это почти в 1,5 раза меньше, чем было в России пять лет назад. Такую информацию привел канал SHOT на платформе МАХ.

[Компания] Butovo Production SL, которая управляет брендом "вДудь" и занимается рекламой, получила €1,13 млн выручки за прошлый год. Но после всех расходов от миллиона осталось лишь €75 тысяч — около ₽7 млн чистой прибыли говорится в публикации

По предположениям авторов материала, компания могла перечислить почти 2 млн рублей налоговой службе Испании.

По данным SHOT, прибыль компании за год выросла более чем в четыре раза, но все равно не догнала уровень заработков в России. По информации авторов публикации, в 2021 году заработок Дудя в России оценивался в 135 млн рублей.

В материале сказано, что у жены Дудя Ольга ситуация сложнее, так как ее "вынудили покинуть состав совладельцев языковой сети в Барселоне, а затем уволили с поста директора".

В сентябре SHOT сообщил, что в России начался объект конфискации имущества Дудя в пользу государства. По данным Shot, первым объектом стала трехкомнатная квартира в Южном Бутово за 26 млн рублей, также у блогера есть коттедж в элитном поселке "Синегрия" за 75 млн рублей.