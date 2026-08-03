Москва3 авг Вести.Супруга журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом) Ольга Дудь после переезда в Испанию стала совладелицей языковой школы Freeda в Барселоне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в августе 2022 года Ольга Дудь приобрела долю в компании и заняла должность административного директора FREEDA LANGUAGE SPACE. Утверждается, что после этого школа начала активно рекламироваться в роликах Дудя.

Как пишет SHOT, школа специализировалась на обучении испанскому и другим иностранным языкам, а также предлагала помощь с адаптацией в Европе, включая визовую поддержку. Стоимость курсов, по информации канала, достигала 4 тысяч евро (около 370 тысяч рублей).

Также утверждается, что после начала работы Ольги Дудь школа заработала не менее 9 млн рублей. Кроме того, в 2022 году Юрий Дудь переоформил на супругу дом в Новой Москве.

Ранее телеканал RT сообщал, что некоторые иностранные агенты могут лишиться недвижимости в России в связи с новым законом об аресте имущества россиян, находящихся за границей и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. В частности, у Юрия Дудя остались квартира в столичном районе Южное Бутово площадью около 80 квадратов и дом в коттеджном поселке Синергия в Новой Москве.