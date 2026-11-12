Первая женщина выдвинула свою кандидатуру на выборы президента Киргизии В списке претендентов на пост президента Киргизии появилась женщина

Москва12 ноя Вести.Первая женщина появилась в списке претендентов на президентское кресло в Киргизии в текущей избирательной кампании, свою кандидатуру выдвинула экс-судья Конституционной палаты Верховного суда Клара Сооронкулова, сообщили в Центризбиркоме республики.

До нее о выдвижении в президенты заявляли десять человек, все они мужчины.

Сегодня, 12 ноября, Сооронкулова Клара Сыргакбековна обратилась в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения говорится в сообщении

Сооронкулова – известная в Киргизии правозащитница и экс-судья Конституционной палаты Верховного суда республики. Она уже была кандидатом в президенты на досрочных президентских выборах в 2021 году.

Среди претендентов на пост президента в нынешнюю избирательную кампанию экономист Азамат Эсенбеков, экс-член правления Российско-Киргизского фонда развития Аймен Касенов, бывший глава финполиции Сыймык Жапыкеев, предприниматели Акай Кыдыров и Айба Амур, экс-депутаты Исхак Масалиев и Бактыбек Калмаматов, действующий глава государства Садыр Жапаров, бывший мэр Джалал-Абада Бакытбек Адылов и экс-глава МЧС Мамбетжунус Абылов.

Президентские выборы в Киргизии планируется провести 27 января 2027 года. Подать документы для выдвижения кандидаты могут до 13 ноября 2026 года.