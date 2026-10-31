БПЛА повредил два двухэтажных дома и автомобиль в Киржачском округе

В Киржачском округе из-за попадания дрона повреждены два дома и машина БПЛА повредил два двухэтажных дома и автомобиль в Киржачском округе

Москва31 окт Вести.В Киржачском округе Владимирской области в одной из деревень два частных дома и автомобиль повреждены в результате попадания беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере MAX.

В одной из деревень в Киржачском округе в результате попадания БПЛА повреждено два двухэтажных частных жилых дома и автомобиль написал Александр Авдеев

В результате ЧП никто не пострадал.

Жителей домов эвакуировали. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.