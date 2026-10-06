Москва6 октВести.В Кисловодске пешеход погиб во дворе многоквартирного дома под колесами автомобиля. Подробности в MAX сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
По предварительным сведениям, 6 октября около 20 часов на улице Терской водитель автомобиля "Ниссан" наехал на пешехода во дворе многоквартирного дома.
Пешеход, мужчина, личность которого устанавливается, в результате наезда получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощиговорится в мессенджере
По данным ГАИ, иномаркой управлял 68-летний мужчина с 47-летним водительским стажем. За последние два года он не нарушал ПДД.
На месте ЧП для установления обстоятельств произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.