Водитель иномарки насмерть сбил пешехода во дворе дома в Кисловодске

В Кисловодске пешеход погиб под колесами иномарки во дворе многоквартирного дома Водитель иномарки насмерть сбил пешехода во дворе дома в Кисловодске

Москва6 окт Вести.В Кисловодске пешеход погиб во дворе многоквартирного дома под колесами автомобиля. Подробности в MAX сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

По предварительным сведениям, 6 октября около 20 часов на улице Терской водитель автомобиля "Ниссан" наехал на пешехода во дворе многоквартирного дома.

Пешеход, мужчина, личность которого устанавливается, в результате наезда получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи говорится в мессенджере

По данным ГАИ, иномаркой управлял 68-летний мужчина с 47-летним водительским стажем. За последние два года он не нарушал ПДД.

На месте ЧП для установления обстоятельств произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.