В Китае набирают популярность экстремальные туры с имитацией стихийных бедствий

В Китае туристам предлагают пережить землетрясение, цунами, наводнение и пожар В Китае набирают популярность экстремальные туры с имитацией стихийных бедствий

Москва17 окт Вести.В КНР фиксируют стремительный рост спроса на экстремальный и "мрачный" туризм, в рамках которого путешественники добровольно оплачивают участие в симуляциях природных катастроф либо посещают места реальных трагедий. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, любителям острых ощущений предлагают ощутить на себе воздействие тайфунов, оползней, наводнений и землетрясений.

Концепция "платить за страдания" набирает популярность, а имитация катастроф представляет собой современную интерпретацию посещения мест исторических трагедий говорится в материале

В частности, на площадке в Ханчжоу площадью 200 тысяч квадратных метров воссоздаются опасные погодные явления. Как отметил гендиректор компании Lvxing Base Ван Куанхань, ключевой аудиторией таких аттракционов выступает молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.

Участница одной из симуляций наводнения Леон Лю рассказала изданию, что экстремальный опыт помог ей научиться сохранять самообладание в критической ситуации, что для нее невозможно сделать по учебникам.

Аналогичные симуляторы внедряются и на государственных объектах. Так, Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь посетителям доступны 4D-кинотеатры с эффектами попадания в эпицентры пожаров, землетрясений и цунами, а в Гуанчжоу работает комплекс, воспроизводящий подземные толчки магнитудой 7,2.

Параллельно можно посетить и места реальных катастроф, включая "законсервированный" после землетрясения 2008 года город Бэйчуань и Мемориал жертвам Нанкинской резни.

Директор Школы гостиничного и туристического менеджмента Китайского университета Гонконга Роберт Ли пояснил, что современное поколение туристов стремится не только к осмотру традиционных достопримечательностей, но и к получению сильного эмоционального опыта.

Ранее руководитель российской лунной программы, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый заявил, что Луна в будущем может превратиться в космический аналог Эвереста для любителей экстремального туризма.