The Guardian: в Китае предлагают за деньги пережить тайфун и наводнение The Guardian: в Китае набирает популярность отдых с имитацией катастроф

Москва17 окт Вести.В Китае стремительно набирает популярность необычное направление отдыха — "мрачный туризм". Как пишет The Guardian, путешественники готовы платить за то, чтобы погрузиться в пугающие сценарии: их привлекают места, где воссоздаются тайфуны, наводнения и землетрясения, а также территории, связанные с реальными трагедиями.

Одним из примеров такого тренда стала история 28-летней Леон Лю из Чунцина. Девушка преодолела более 1300 километров, чтобы добраться до Ханчжоу и присоединиться к группе из двадцати человек, участвующих в имитации наводнения, вызванного тайфуном. В момент «прилива» она на короткое время потеряла сознание — сотни тонн воды сбили участников с ног. По словам Лю, этот эксперимент научил ее сохранять хладнокровие и принимать правильное положение тела, чему, как она выразилась, "ни одна книга и ни одна школа" не научат.

Проект создала компания Lvxing Base, более десяти лет занимавшаяся съемками документальных фильмов в экстремальных условиях. Комплекс площадью 200 тысяч квадратных метров открылся в 2024 году. На локации воспроизводятся опасные погодные явления — тайфуны и оползни. Генеральный директор Ван Куанхань отмечает: наибольший интерес к такому формату проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

Схожие симуляции предлагают и государственные объекты. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь посетители могут ощутить землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре. В Гуанчжоу открылся пятиэтажный центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

Часть туристов предпочитает реальные места трагедий. Так, 30-летняя писательница Алиса побывала в Бэйчуане, где сохранились следы землетрясения 2008 года. Экскурсовод Саманта Ван фиксирует рост интереса к Мемориалу Нанкинской резни, ежедневно резервирующему 25 тысяч мест. Директор Школы гостиничного и туристического менеджмента Китайского университета Гонконга Роберт Ли объясняет phenomenon так: новое поколение путешественников стремится не просто осмотреть достопримечательности, а получить незабываемые впечатления.