В Корее 48 человек пострадали в массовом ДТП Автобус в Корее протаранил десятки автомобилей, пострадали 48 человек

Москва11 ноя Вести.В южнокорейском городе Соннам пассажирский автобус протаранил более трех десятков автомобилей. В результате массового ДТП пострадали 48 человек, шестеро из них получили серьезные травмы.

Авария произошла на одном из регулируемых перекрестков. По словам водителя автобуса, его транспортное средство задело 27 легковых машин, одну грузовую и четыре автобуса на отрезке шоссе протяженностью порядка 150 метров. После этого автобус резался в ограждение, сообщает агентство Ренхап.

Водитель утверждает, что причиной ДТП стал отказ тормозной системы автобуса. Полиция проверяет эту версию. Она также установила, что на момент ДТП водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что на автомагистрали "Фракия" в Болгарии произошли две крупные аварии с участием 86 машин. В результате погибли 12 человек и еще 46 пострадали. В качестве причины ДТП названы погодные условия.