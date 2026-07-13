На Кубани убийцу бойца СВО отправили в колонию на 19 лет

В Краснодарском крае суд вынес приговор убийце участника СВО На Кубани убийцу бойца СВО отправили в колонию на 19 лет

Москва13 июл Вести.В Краснодарском крае вынесен приговор мужчине, признанному виновным в убийстве участника спецоперации. Как сообщает СУ СКР по региону, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Преступление произошло 14 июля 2024 года возле кафе на улице Ленина в Армавире. Согласно материалам уголовного дела, изначально у военного произошел конфликт с одним из местных жителей. В какой-то момент фигурант присоединился к потасовке, подошел к бойцу со спины и дважды ударил ножом в живот.

Потерпевший сумел скрыться от агрессора, его успели госпитализировать, однако, несмотря на усилия врачей, через несколько дней он скончался в больнице.

Мужчина признан виновным в убийстве участника СВО в Армавире… Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.