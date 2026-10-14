Москва14 октВести.В Красноярском крае тепловоз столкнулся с легковой машиной на переезде. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел в Сосновоборском округе Красноярского края около 22.00 во вторник, 13 октября.
По предварительным данным, 13 октября 2026 года около 22 часов местного времени на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном в Сосновоборском муниципальном округе Красноярского края, произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилемговорится в публикации
Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.
Красноярская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия. Специалисты проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.