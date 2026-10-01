Москва1 октВести.В Саратове на железнодорожном переезде столкнулись маневровый тепловоз и самосвал, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в MAX.

Инцидент произошел накануне вечером.

26-летний водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом

сказано в сообщении

По данному факту следственными органами Западного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.