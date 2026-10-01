В Саратове на железнодорожном переезде столкнулся поезд и самосвал

В Саратове устанавливают причины столкновения поезда и самосвала В Саратове на железнодорожном переезде столкнулся поезд и самосвал

Москва1 окт Вести.В Саратове на железнодорожном переезде столкнулись маневровый тепловоз и самосвал, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в MAX.

Инцидент произошел накануне вечером.

26-летний водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом сказано в сообщении

По данному факту следственными органами Западного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.