Песков сообщил, что Путин был осведомлен о задержании Чибиса

В Кремле заявили, что Путин знал о предстоящем задержании Чибиса Песков сообщил, что Путин был осведомлен о задержании Чибиса

Москва25 ноя Вести.Президент России Владимир Путин был заранее поставлен в известность о планируемом задержании бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете "Ведомости".

Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся пояснил представитель Кремля

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области.

До этого стало известно о задержании главы региона сотрудниками правоохранительных органов. Чибису вменяют коррупционные преступления и растрату бюджетных средств.