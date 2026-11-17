Ракетную опасность объявили в Крыму третий раз за ночь

В Крыму в третий раз за ночь объявили ракетную опасность Ракетную опасность объявили в Крыму третий раз за ночь

Москва17 ноя Вести.Тревога из-за ракетной опасности объявлена на территории Крыма в третий раз за ночь 17 ноября, следует из данных официального канала республиканского главка МЧС России.

Ракетная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится в сообщении ведомства

Ранее 17 ноября опасность ракетного удара объявлялась в Крыму в период с 0.56 до 1.50, а затем с 3.52 до 5.01.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке украинских вооруженных формирований на мост через Керченский пролив. Автомобильное движение по переправе закрыто.