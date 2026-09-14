Пьяный житель Кубани влетел на машине в частный дом и травмировал его хозяйку

В кубанском селе пьяный юноша въехал на машине в чужой дом и травмировал хозяйку Пьяный житель Кубани влетел на машине в частный дом и травмировал его хозяйку

Москва14 сен Вести.На Кубани полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором была травмирована хозяйка частного дома в селе Отрадо-Кубанское, сообщает региональный главк МВД в MAX.

По данным ведомства, вечером 11 сентября 19-летний житель Кропоткина, управлявший автомобилем Lada 2107 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на машину Lada Granta.

После чего совершил наезд на металлический забор и домовладение, в котором находилась 47-летняя жительница. В результате ДТП женщина доставлена в больницу говорится в публикации

На виновника и хозяина автомобиля Lada 2107 составлены административные материалы. Водитель получил 15 суток административного ареста, проверка продолжается, проинформировали в полиции Кубани.