За сутки над Курской областью уничтожили 79 дронов ВСУ, есть пострадавший

В Курской области за сутки сбили 79 БПЛА, один человек пострадал За сутки над Курской областью уничтожили 79 дронов ВСУ, есть пострадавший

Москва14 ноя Вести.За прошедшие сутки в период с 9.00 13 ноября до 9.00 14 ноября противовоздушная оборона РФ сбила 79 вражеских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

Погибших нет.

10 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств отмечается в сообщении

В селе Толпино Кореневского района ранения получил 36-летний мужчина. Его госпитализировали. Повреждены две машины.

При атаках в поселке Жеденовский Хомутовского района повреждения получили дом, гараж и легковушка.