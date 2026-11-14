Москва14 нояВести.За прошедшие сутки в период с 9.00 13 ноября до 9.00 14 ноября противовоздушная оборона РФ сбила 79 вражеских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
Погибших нет.
10 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствотмечается в сообщении
В селе Толпино Кореневского района ранения получил 36-летний мужчина. Его госпитализировали. Повреждены две машины.
При атаках в поселке Жеденовский Хомутовского района повреждения получили дом, гараж и легковушка.