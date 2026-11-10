Над Курской областью уничтожили 169 дронов ВСУ, один человек пострадал

За сутки над Курской областью сбили 169 БПЛА, есть пострадавший Над Курской областью уничтожили 169 дронов ВСУ, один человек пострадал

Москва10 ноя Вести.В период с 09.00 9 ноября до 09.00 10 ноября противовоздушная оборона РФ сбила 169 вражеских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.

При атаках ВСУ в селе Заолешенка Суджанского района ранения получил 61-летний мужчина.

14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств уточняется в сообщении

В Хомутовском районе при атаках был поврежден объект энергетики. Нарушения электроснабжения коснулись более 4 тысяч потребителей в 42 населенных пунктах.