Москва10 нояВести.В период с 09.00 9 ноября до 09.00 10 ноября противовоздушная оборона РФ сбила 169 вражеских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.
При атаках ВСУ в селе Заолешенка Суджанского района ранения получил 61-летний мужчина.
14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствуточняется в сообщении
В Хомутовском районе при атаках был поврежден объект энергетики. Нарушения электроснабжения коснулись более 4 тысяч потребителей в 42 населенных пунктах.