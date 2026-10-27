Силы ПВО сбили 169 украинских беспилотников в Курской области за сутки

Над Курской областью за сутки сбили 169 беспилотников, один человек ранен Силы ПВО сбили 169 украинских беспилотников в Курской области за сутки

Москва27 окт Вести.За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 169 украинских беспилотников разных типов над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 09.00 26 октября до 09.00 27 октября сбито 169 вражеских беспилотников различного типа написал Александр Хинштейн

В Пристенском районе в селе Нагольное пострадал 43-летний мужчина - врачи оказали ему помощь. Там же поврежден грузовик.

В деревне Кривцово того же района зафиксированы повреждения дома и забора. Гараж, два автомобиля и мотоцикл сгорели. В Рыльском районе в селе Дурово пострадали два дома, сарай и гараж, в селе Илек Беловского района– крыша дома.

Отмечается, что по отселенным районам украинские войска 101 раз били из артиллерии и девять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Информации о погибших не поступало.