МЧС: три поселка в Кузбассе отрезаны от большой земли из-за поврежденного моста

В Кузбассе три населенных пункта оказались отрезаны из-за повреждения моста МЧС: три поселка в Кузбассе отрезаны от большой земли из-за поврежденного моста

Москва17 ноя Вести.Села Таежно-Михайловка и Туйла, а также поселок Таежно-Александровка остались без транспортного сообщения с большой землей в результате частичного повреждения деревянного моста через реку Кия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

Из-за повышения уровня воды и шугохода частично поврежден деревянный мост через реку Кия. Его перекрытие нарушило транспортное сообщение с Таежно-Михайловкой, Таежно-Александровкой и Туйлой написали в пресс-службе

Там уточнили, что до начала ледостава будет действовать лодочная переправа, организованная Мариинским поисково-аварийно-спасательным отрядом. Как только лед станет достаточно прочным, спасатели обустроят пешую ледовую переправу и доставку аэроботом.

Медицинскую помощь оказывают фельдшерско-акушерские пункты. При необходимости будет задействована санитарная авиация. Пожарную безопасность обеспечивает добровольная пожарная команда — четыре человека и одна единица техники пояснили в ведомстве

Сотрудники МЧС РФ также организовали встречу с местными жителями для обсуждения актуальных проблем.