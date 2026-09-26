Москва26 сен Вести.В Ленинградской области автомобиль Chery сбил женщину, перебегавшую проезжую часть дороги на запрещающий для нее сигнал светофора. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

ДТП произошло утром 26 сентября напротив дома №7 по улице Авиаторов Балтики в городе Мурино.

24-летний водитель … "Черри", … двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на женщину-пешехода, предположительно 30 лет, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение