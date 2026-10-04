"Северный Ветер": тело 40-летнего сотрудника ТЦК нашли в лесу Полтавской области

В лесу в Полтавской области нашли тело 40-летнего сотрудника ТЦК "Северный Ветер": тело 40-летнего сотрудника ТЦК нашли в лесу Полтавской области

Москва4 окт Вести.В населенном пункте Кременчуг Полтавской области в лесу нашли тело 40-летнего сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

По данным украинских ресурсов, мужчина проник в частный дом и пытался принудительно мобилизовать украинца.

В Кременчуге Полтавской области в лесу найдено тело 40-летнего ТЦКшника отмечается в публикации

Следствие полагает, что убийство совершил брат человека, которого хотели мобилизовать.