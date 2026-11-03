В ЛНР выстроили эшелонированную оборону против налетов дронов ВСУ В ЛНР создана эшелонированная оборона против атак украинских беспилотников

Москва3 ноя Вести.Против налетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) выстроили эшелонированную оборону. Для защиты от украинских беспилотников задействованы расчеты мобильных огневых групп (МОГ), пункты воздушного наблюдения (ПВН) с различными средствами поражения БПЛА. Об этом ТАСС рассказал командир отделения МОГ военной комендатуры ЛНР с позывным Ментос.

Эффективность МОГов очень большая. Но это складывается из того, как у нас есть МОГи, есть ПВНы, есть перехватчики дронов. ... И вот этот кулак, все три подразделения складывают высокий процент сбития сказал он

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 658 беспилотников армии киевского режима.