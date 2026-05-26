Профессор МАДИ Ушаков рассказал о строительстве "вечных" дорог в РФ В МАДИ разработали конструкцию "вечных" дорожных одежд

Москва26 мая Вести.В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) разработали конструкцию "вечных" дорожных одежд. Об этом заявил ИС "Вести" доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Строительство и эксплуатация дорог" этого университета Виктор Ушаков.

Технология основана на мировой концепции "вечных" дорог, отметил он.

Специалисты МАДИ разработали конструкцию вечных дорожных одежд, которая служит не менее, а более 50 лет. Цементобетон прочный укладываем, а сверху тонкие слои комфортности, слои износа и щебеночно-мастичного асфальтобетона. Устроены по мембранной технологии. Прочно приклеили и периодически только вот эти тонкие слои мы заменяем. Все - дорога вечна … Такие дороги скоро будут в России сказал Ушаков

