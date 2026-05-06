В МИД Германии представили план по реформированию Евросоюза Глава МИД Германии представил план из шести пунктов по реформированию ЕС

Москва6 мая Вести.Министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем представлен состоящий из шести пунктов план по реформированию Европейского союза (ЕС), который включает в себя масштабные реформы Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что реализация указанного плана сделает ЕС более дееспособным, особенно в сфере внешней политики и безопасности.

Я хотел бы назвать шесть вполне конкретных пунктов. Мы хотим чаще использовать механизм "усиленного сотрудничества" в Брюсселе. Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран сказал Вадефуль

Он считает необходимым заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством, чтобы предотвратить длительные блокировки со стороны отдельных стран.

Ранее Вадефуль заявил, что Германия не сможет в ближайшие годы найти замену ядерному зонтику Соединенных Штатов Америки.

До этого Вадефуль сообщил, что пока не видит оснований для начала прямого диалога с главой МИД России Сергеем Лавровым.