В МИД РФ раскрыли истинную цель серии интервью Зеленского в западных СМИ Мирошник заявил о вмешательстве Зеленского в политику США накануне выборов

Москва26 окт Вести.Владимир Зеленский деятельно вмешивается во внутренние процессы Соединенных Штатов, принимая участие в пропагандистских кампаниях, которые спланированы и обеспечены финансированием. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Мирошник отметил, что почти все эти интервью вышли подчеркнуто доброжелательными: не прозвучало вопросов ни о коррупции, ни о принудительной мобилизации, так что заподозрить крупные западные медиа в совершенно бескорыстном внимании к украинскому диктатору, "подзадержавшемуся у власти", вряд ли возможно.

Выглядит как вполне выверенная, спланированная и финансово обеспеченная пропагандистская кампания, где Зеленский используя свою международную известность, активно участвует во вмешательстве во внутриамериканские процессы прокомментировал Мирошник

Поводом для комментария стали более десяти крупных интервью, которые Зеленский раздал американским и ряду других западных изданий за минувшие тринадцать дней.