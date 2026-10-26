Москва26 октВести.Владимир Зеленский деятельно вмешивается во внутренние процессы Соединенных Штатов, принимая участие в пропагандистских кампаниях, которые спланированы и обеспечены финансированием. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.
Мирошник отметил, что почти все эти интервью вышли подчеркнуто доброжелательными: не прозвучало вопросов ни о коррупции, ни о принудительной мобилизации, так что заподозрить крупные западные медиа в совершенно бескорыстном внимании к украинскому диктатору, "подзадержавшемуся у власти", вряд ли возможно.
Выглядит как вполне выверенная, спланированная и финансово обеспеченная пропагандистская кампания, где Зеленский используя свою международную известность, активно участвует во вмешательстве во внутриамериканские процессыпрокомментировал Мирошник
Поводом для комментария стали более десяти крупных интервью, которые Зеленский раздал американским и ряду других западных изданий за минувшие тринадцать дней.