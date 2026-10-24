Мирошник: Зеленский защищает самое важное для себя – бандитский режим на Украине

Мирошник назвал главным для Зеленского сохранение его режима на Украине Мирошник: Зеленский защищает самое важное для себя – бандитский режим на Украине

Москва24 окт Вести.В настоящее время Владимир Зеленский делает все, чтобы защитить свой бандитский режим на Украине. Об этом в эфире канала "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает информационная служба "Вести".

Он добавил, что сохранение такого режима на Украине является самым важным для Зеленского.

Мирошник связал такие приоритеты Зеленского с огромным количеством интервью, которые он дает в последнее время.

Зеленский сейчас дает буквально шквал ... интервью. Просто раздавая интервью налево и направо, то он там слезы вытирает, то спать не может, то еще какую-нибудь чушь несет. Но суть не в этом. Он говорит: "Мы же за мир. Мы за мир, потому давайте остановимся на линии разграничения". ... То есть Зеленский защищает самое главное – бандитский режим на территории Украины, оставшейся Украины подчеркнул Мирошник

Он объяснил, что Зеленский пытается отстоять право на размещение вооруженных формирований на территории Украины, которые позже будут использованы как таран против РФ.

Он защищает возможность размещения там вооруженных формирований, которые должны будут оставаться тараном против России. Главная суть его заявлений, которые прикрываются миротворческими заявлениями, миротворческой риторикой, – "давайте сосредоточимся на обсуждении линии соприкосновения, административных границ, но забудем о главном". Они стремятся сохранить Украину в том виде, чтобы она представляла угрозу для России заключил Мирошник

Ранее дипломат рассказал о ситуации в Алешках. Он отметил, что за последнее время в населенном пункте были повреждены 15 машин скорой помощи.