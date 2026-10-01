Минобрнауки: в вузах РФ обучается свыше 150 человек от 60 лет и старше

В Минобрнауки назвали возраст самых взрослых студентов Минобрнауки: в вузах РФ обучается свыше 150 человек от 60 лет и старше

Москва1 окт Вести.Самыми старшими студентами вузов, подведомственных Минобрнауки РФ, стали 74-летние студенты Иркутского и Тольяттинского госуниверситетов, а также 79-летняя аспирантка Ивановского государственного университета, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации университетов, подведомственных Минобрнауки России, в них в настоящее время обучается более 150 человек в возрасте 60 лет и старше. Самые взрослые студенты в возрасте 74 лет учатся в Иркутском и в Тольяттинском государственных университетах отметили в сообщении

Так, Виктор Попов получает образование в Педагогическом институте Иркутского госуниверситета, а Михаил Ефремов учится в Институте права Тольяттинского госуниверситета. Для последнего это третье высшее образование.

Аспирантка Ивановского государственного университета Татьяна Топорова в возрасте 79 лет пишет диссертацию на тему "Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве".