В Минобрнауки озвучили список популярных у россиян стран для обучения Минобрнауки: россияне активно выбирают для обучения Китай, Вьетнам и Малайзию

Москва27 сен Вести.Абитуриенты из России активно едут на обучение в Китай и страны Юго-Восточной Азии, а именно во Вьетнам и Малайзию. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что, например, Малайзия привлекает абитуриентов тем, что там очень дружелюбно относятся к иностранцам.

Россияне едут учиться в те страны, которые сегодня становятся подлинными центрами мирового развития, центрами многополярного мира​​​. Это, конечно, Китай, страны Юго-Восточной Азии поделился Могилевский

Ранее стало известно, что Москва и Пекин активизировали студенческие обмены. Решение было принято после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств объявили 2026-2027 гг. перекрестными Годами образования в обеих странах​​​.