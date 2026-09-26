Москва26 сен Вести.Работники сельского хозяйства Херсонской области ежедневно рискуют жизнью, трудясь в поле во время регулярных обстрелов ВСУ. Они герои нашего времени. Об этом ИС "Вести" заявила и.о. министра агропромышленного комплекса Херсонской области Алиме Зарединова.

В этом сезоне в области от ударов украинских беспилотников сгорело около шести тысяч гектаров посевов. Повреждаются комбайны, тракторы, зерновозы, но тем не менее люди продолжают работу, несмотря на угрозы.

Каждый человек, работник сельского хозяйства, особенно тот, кто работает на технике, тот, кто перевозит зерно, кто работает в комбайне, кто работает в тракторе, они ежедневно рискуют жизнью. Реально, по-другому назвать нельзя. Поэтому это можно сказать, это герои нашего времени, которые работают в таких условиях сказала она

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявил, что Россия к настоящему времени собрала 120 млн тонн зерна.