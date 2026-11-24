Соседи выкупили за полцены квартиру в Москве, из которой уползали змеи

В Москве квартиру-террариум, из которой уползали змеи, выкупили соседи Соседи выкупили за полцены квартиру в Москве, из которой уползали змеи

Москва24 ноя Вести.На Чистопрудном бульваре в Москве продали квартиру-террариум со змеями и варанами с 50% скидкой. Об этом сообщила представитель AREA Ирина Жарова-Райт, передает ТАСС.

Квартиру в фасадном доме на верхнем этаже выкупили соседи за полмиллиона долларов, хотя продававший недвижимость доктор в начале выставил цену в один миллион долларов.

По словам Жаровой-Райт, покупатели не выдержали соседство рептилий, из-за которых и их квартира падала в цене.

Мне предстояло осмотреть объект. Чем выше я поднималась на лифте, тем сильнее был запах. Квартира представляла собой гигантский террариум: повсюду были змеи, вараны, ужи и, конечно же, мыши, которые шли на корм рептилиям. А еще по квартире летали попугайчики отметила собеседница агентства

В результате женщина отказалась продавать объект, но следила за ним. До снижения цены в два раза квартира провисела на экспозиции три года.