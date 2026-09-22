В Москве мужчину лишили прав из-за лишних миллиметров на номерах Москвич лишился прав из-за 5 лишних миллиметров на номерах

Москва22 сен Вести.В Москве водитель лишился прав из-за 5 лишних миллиметров на "жирных" номерах. Об этом сообщает канал Baza в MAX.

По данным источника, сотрудник ДПС обнаружил, что высота букв в номере составила 62 мм вместо положенных 58, цифр - 80 вместо 76. Толщина линий составила 16 мм вместо 11.

Обычно за нестандартные номера водителю грозит штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП. Но в этом случае инспектор и суд сочли знаки заведомо подложными — это уже часть 4 той же статьи говорится в сообщении

Нарушителю предусмотрено наказание - от шести месяцев до года лишения. В данном случае водителя оставили без прав на полгода. При этом, по его словам, автомобиль оформлен на родственника, который сделал дубликаты в фирме, имевшей право их изготавливать. Теперь мужчина планирует вернуть права через суд.