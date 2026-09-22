Москва22 сенВести.В Москве водитель лишился прав из-за 5 лишних миллиметров на "жирных" номерах. Об этом сообщает канал Baza в MAX.
По данным источника, сотрудник ДПС обнаружил, что высота букв в номере составила 62 мм вместо положенных 58, цифр - 80 вместо 76. Толщина линий составила 16 мм вместо 11.
Обычно за нестандартные номера водителю грозит штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП. Но в этом случае инспектор и суд сочли знаки заведомо подложными — это уже часть 4 той же статьиговорится в сообщении
Нарушителю предусмотрено наказание - от шести месяцев до года лишения. В данном случае водителя оставили без прав на полгода. При этом, по его словам, автомобиль оформлен на родственника, который сделал дубликаты в фирме, имевшей право их изготавливать. Теперь мужчина планирует вернуть права через суд.