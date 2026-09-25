Водителям указали на две буквы в правах, которые грозят штрафом до 15000 рублей Отметка АТ в правах категории не позволяет управлять машиной с механической КПП

Москва25 сен Вести.За езду на машине с механической коробкой передач (МКПП) можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом предупреждает 32Cars.ru. Издания поясняет, что наказание может последовать для обладателей прав категории "В", если на обратной стороне удостоверения стоят буквы "АТ".

И только штрафом дело может не ограничиться. Водитель не может продолжить поездку на автомобиле, если это нарушение выявлено. Транспортное средство будет задержано, предупреждает издание. Все дело в законе, который разделяет водителей в зависимости от того, на каком автомобиле они сдавали экзамен.

Экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией дает право только на "автомат" добавляет издание

В то время как сдавший экзамен на автомобиле с механической коробкой передач может управлять транспортом с любым видом трансмиссии.

Код АТ в водительском удостоверении фиксирует ограничения для тех, кто сдавал экзамен на водительские права на машине с автоматического коробкой. Если водитель имеет право управлять машиной только с автоматической трансмиссией, садится за руль автомобиля с МКПП о не может, поскольку его действия могут квалифицироваться по части 1 статьи 12.7 КоАП России как управление транспортным средством без необходимого права.

Отдельный риск это положение создает для владельца транспортного средства. Если он передаст управление машиной на механике человеку с правами АТ, то это грозит ему штрафом в 30 тысяч рублей по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях.

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