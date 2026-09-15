В московской подземке пассажиры смогут услышать оперу в проекте "Музыка в метро"

В Москве начался прием заявок на участие в 9 сезоне проекта "Музыка в метро" В московской подземке пассажиры смогут услышать оперу в проекте "Музыка в метро"

Москва15 сен Вести.В Москве начался прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро", в нем появится новое направление – "Опера в метро", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Проект "Музыка в метро" объединил 475 музыкантов, которые выступают более чем на 40 площадках. В этом году впервые приглашаем к участию оперных исполнителей приводятся слова заммэра Москвы Максима Ликсутова

Чтобы принять участие в открытом прослушивании, необходимо до 14 октября заполнить анкету на сайте проекта и прикрепить ссылку на видеозапись своего выступления.